انطلاق أعمال المرحلة الثانية للحملة المكبرة للنظافة والتشجير بجمصة.. صور

وقال "مختار"، إن الحملة تستهدف رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل بالمنطقة الصناعية ومحيطها، لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين، وأضاف أن الأعمال تتضمن زراعة 1000 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالدقهلية.

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام المتابعة بمكتب محافظ الدقهلية، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والدكتور مصطفي عنان مدير عام المنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء شملت مراكز ومدن بلقاس وشربين ونبروه وطلخا، وبني عبيد وتمي الامديد وميت سلسيل، وحي غرب حي المنصورة وحي شرق المنصورة، و السنبلاوين وجمصة، وذلك باشراف نواب رؤساء هذه المراكز حيث تم الاستعانة بحفارات ولوادر وسيارات نقل قلاب ومعدات التدخل السريع لإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة.

وقال رئيس جهاز النظافة والتجميل، إن الأعمال تشمل كذلك تقليم أشجار وتهذيب حشائش وترميم البردورات والجزر الوسطي وغسيل أرصفة ورفع مخلفات وأتربة وعمل أرصفة جديدة، وغسيل الأشجار تحت إشراف جهاز نظافه وتجميل المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية، حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية،