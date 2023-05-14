انتظام امتحانات الصف السادس الابتدائى فى اليوم الأول بقنا

قنا ـ صابر سعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي والصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023م ، بجميع مدارس المحافظة.

وأشار الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن إجمالى عدد طلاب الصف السادس الابتدائى 67561 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الأول الإعدادى 65960 طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالى عدد طلاب الصف الثاني 58315 طالبا وطالبة بإجمالي 430 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فورا، كما وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم السماح لأي طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة والتصدي لأي محاولات غش بأي صورة وتطبيق كل الإجراءات المتبعة حيال ذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بتوفير المناخ والأجواء الهادئة لجميع الطلاب.

جدير بالذكر، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي بدأت اليوم الأحد 14 مايو بامتحان مادة اللغة العربية على مستوى جميع المدارس بينما أدى طلاب الصف الاول الإعدادي امتحان مادة العلوم وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.