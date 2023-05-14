القاهرة تنظم ندوات تعريفية لشرح كيفية الاشتراك فى مبادرة المشروعات الخضراء

كتب سيد الخلفاوى

وتناولت الندوات التى تأتى ضمن جهود محافظة القاهرة فى التعريف بالمبادرة وزيادة الوعى بأهميتها شرحًا لنوعية المشروعات الخضراء الذكية بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي ، وبنود المبادرة وأهدافها ،كذلك شروط المشاركة والفئات المستهدفة من المبادرة كما تم التأكيد على ضرورة إلتزام أصحاب المشروعات المقدمة بالمعايير المنظمة للمشاركة فى المبادرة ومدى قابلية المشروع للتطبيق و التأثير المتوقع على المجتمع المحلى والتعامل مع تحديات التغير المناخى و البيئى واستخدام مكون تكنولوجي فى التطبيق.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد دعا الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من أول أبربل وحتى نهاية مايو الجارى

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وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الإستراتـيـجـية الوطنية لتغير المناخ 2050 .