محافظة القاهرة تسترد 25 قطعة أرض ملك دولة بمنطقة المعراج بحى البساتين

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام واستردادها مع إزالة كافة أوجه التعديات الواقعة على الأراضي وتسليم المساحات المستردة، والمشار إليها في قرارات الإزالة خالية من أوجه التعديات والإشغالات إلى شركة النصر.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال رئيس الحي وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبمرافقة القوات الشرطية والأجهزة المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة على قطعة الأرض والتي تبلغ مساحتها 23000 ألف متر مربع واسترداد 25 قطعة أرض والمخصصة إلى حديقة عامة بالمجاورة التاسعة بمنطقة المعراج .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة تنفيذ القرارات وإزالة كافة أوجه التعديات بقطع الأراضي المستردة وجهة الولاية لصالح شركة النصر لللإسكان والتعمير وتمكين الشركة منها طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وأضافت أن الأجهزة المختصة بمحافظة القاهرة تتولى تسليم المساحة المشار إليها خالية من كافة أوجه التعديات والإشغالات وتسليمها لشركة النصر مع إدراج خطة زمنية وجدول للأعمال لتنفيذ كافة حالات التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات ومنها جهة الولاية والقوات الأمنية والشرطية والمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحى البساتين، حيث وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باستمرار الأعمال والتي جرت على قدم وساق لإزالة كافة التعديات و تذليل كافة الأعمال لحين الانتهاء من إزالة كافة التعديات لحين الانتهاء منها.

يأتي ذلك في ضوء متابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي التابعة لجهات الولايات المختلفة طبقا للموجة 21 لازالة كافة اوجه التعديات، ومنها أراضي شركات قطاع الأعمال العام لمتابعة تنفيذ إزالة المخالفات عليها والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للعمل على إزالة المعوقات التي تعوق أعمال التنفيذ.