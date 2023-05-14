الصحف السعودية تبرز جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

إيمان حنا

سلطت صحف المملكة العربية السعودية الضوء على الدور المصرى البارز فى التوصل لاتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

فى هذا السياق كتبت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان " بوساطة مصرية.. اتفاق فلسطينى إسرائيلى على وقف إطلاق النار"، أن حركة الجهاد الإسلامى وافقت على صيغة مصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الورقة المصرية تلزم إسرائيل بوقف قصف المنازل.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن مصدر فى حركة الجهاد قال "لقد تعاطينا بإيجابية مع الورقة المصرية الجديدة، مضيفًا أإسرائيل لم تعطِ التزامًا بوقف اغتيال قيادات الحركة، لكن مصر قالت إنها ستعمل على تجميد سياسة الاغتيالات لأمد طويل".

وأشار المصدر، وفق "عكاظ"، إلى أنهم ينتظرون رد الجانب الإسرائيلى ويراقبون الميدان، مبينًا أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين.

وذكر مصدر فلسطينى سياسى أن الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى وافقا على وقف إطلاق النار الذى يشمل وقف مهاجمة المنازل الفلسطينية والمدنيين ووقف الهجمات الجوية على غزة.

وعلى صعيد إبراز الدور المصرى، كتب موقع"العربية" تحت عنوان "بوساطة مصرية.. اتفاق على وقف إطلاق النار فى غزة"، متناولا دخول الهدنة التى اتفقت عليها إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية حيز التنفيذ مساء السبت.

وأضاف "العربية"، أن هناك مصادر فلسطينية ومصرية قد أعلنت التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية القاهرة.

وعلى صعيد متصل، كتبت "الشرق الأوسط" السعودية، أن إسرائيل بحثت مقترحًا مصريًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة، وأشارت إلى أن مصدر مصرى أكد إجراء اتصالات مع الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأكد المصدر أن مصر لن تدخر جهدًا لتحقيق وقف إطلاق النار.