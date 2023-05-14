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السفينة YARA - J تغادر ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات للهند

الأحد، 14 مايو 2023 11:10 ص
السفينة YARA - J تغادر ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات للهند ميناء سفاجا -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و728 شاحنة و45 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 354 شاحنة و24 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 374 شاحنة، 21 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ZAIN قادمة من العقبة فارغة لشحن فوسفات، كما غادرت  السفينة YARA - J علي متنها 33500 طن فوسفات تصدير إلي الهند، والعبارة أمل.
 
 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس،  كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و335 شاحنة.
 
واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة، سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها .
 
 

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