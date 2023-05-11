السجن المشدد 5 سنوات لمتهم لحيازته 4 قطع حشيش داخل علبة سجائر بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بمعاقبة المتهم " م.ع.م" بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا ،مما أسند إليه وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 17398 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي ، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر في القضية رقم 9345 لسنة 2022 جنح باب شرقي بضط وإحضار المتهم " م.ع.م" ،انتقلت قوة أمنية من القسم الي مكان تواجده اللي أنه مارس الحيلوله وبحوزته سلاح أبيض كتر دون ضبطه ، فتمكن ضباط القسم من ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي علبة سجائر بداخلها 4 قطع لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه و تجارته الاثمة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ،وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن القطع المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 1,54جراما ، وثبت من صورة قرار النيابة بضط المتهم علي ذمة القضية 9345 جنح باب شرقي، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



