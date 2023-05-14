الرئيس السيسي: شرق العوينات وتوشكى بحجم 3 محافظات.. ونراعى نظم الرى الحديثة

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

استفسر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، على تطبيق التعامل الأمثل مع المياه في مشروعي شرق العوينات وتوشكى.

وقال الرئيس السيسي، موجها حديثه لرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ورئيس الوزراء ووزير الزراعة: "محتاجين نتأكد إن أولا بالنسبة لشرق العوينات أن مخزون المياه الجوفية المستخدم في الري، سواء في المنطقة الزراعية أو المستثمرين يتم التعامل معها طبقا للمعايير التي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة، وأنا بتكلم هنا على استخدام المياه بشكل رشيد جدا دون هدر في الزراعة".

وأكمل الرئيس السيسي: "نفس الكلام ينطبق على منطقة توشكى، محطة المياه المعمولة هناك من سنة 1986 معمولة علشان تطلع حجم معين من المياه، إحنا محتاجين إن هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة، وبالتالي نظم الري الحديثة في كل الزراعات يكون بيتم العمل بيها".

وأجاب اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية: "نحن في الشركة ملتزمين تماما بتعليمات وزارة الري، وقدرة الطلمبة الموجودة في البئر لا تتعدى 125 حصانا، ونلتزم بعدد الساعات في الري التزام حرفي ولا يوجد هناك هدر بالمياه، أما بالنسبة لتوشكى لا نتعدى في المياه أبدا سوى حدودنا".

وقال الرئيس السيسي خلال بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس: "يبقى كل من يشاهد هذا الأمر يتأكد أن حجم المياه الذي جرت على أساسه المحطة نستفيد منه كله في زراعات بنظم ري وزراعات حديثة، وبقول للجميع، نحن نتحدث في توشكى على 700 ألف فدان وده كان مستهدف عندما طرحت الفكرة في الثمانينيات، انتو عارفين 700 ألف فدان دول يساوى 2 محافظة، يعني تقريبا المليون فدان اللي بنتكلم عليهم في شرق العوينات وتوشكى 3 محافظات".