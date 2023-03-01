اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء بقرية ميت فارس فى المنوفية

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:40 ص
حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء بقرية ميت فارس فى المنوفية جانب من الأعمال
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على مراجعة شبكات الإنارة بمدخل قرية ميت فارس إستجابة لمطالب الأهالى ، وذلك عقب جولته الميدانية الموسعة أمس بنطاق مركز ومدينة بركة السبع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ المنوفية ، تم على الفور شن حملة مكبرة بقرية ميت فارس والدفع بأبراج الكهرباء اللازمة لصيانة ومراجعة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وتركيب كشافات جديدة بطول الطريق بداير الناحية بالقرية، فضلاً عن مراجعة جميع الوصلات الكهربائية وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح الأعطال بها حفاظاً على أرواح المواطنين وتحسين الرؤية البصرية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
 
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في شن حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والمراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

صيانة شبكة الكهرباء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة