حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء بقرية ميت فارس فى المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على مراجعة شبكات الإنارة بمدخل قرية ميت فارس إستجابة لمطالب الأهالى ، وذلك عقب جولته الميدانية الموسعة أمس بنطاق مركز ومدينة بركة السبع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ المنوفية ، تم على الفور شن حملة مكبرة بقرية ميت فارس والدفع بأبراج الكهرباء اللازمة لصيانة ومراجعة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وتركيب كشافات جديدة بطول الطريق بداير الناحية بالقرية، فضلاً عن مراجعة جميع الوصلات الكهربائية وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح الأعطال بها حفاظاً على أرواح المواطنين وتحسين الرؤية البصرية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في شن حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والمراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين.