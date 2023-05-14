الجامعة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية مع "أونكتاد" لتعزيز التجارة فى الخدمات

بيشوى رمزى

تعقد إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) - ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "اتفاقيات التجارة الإقليمية ومفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية" خلال يومي 14 و15 مايو 2023 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

تهدف ورشة العمل إلى رفع قدرات المفاوضين وتعزيز قدرة المسؤولين التجاريين في كل من جمهورية العراق ودولة فلسطين ودولة ليبيا في مجال تحرير التجارة في الخدمات، حيث ستتطرق ورشة العمل إلى عدد من المحاور ذات العلاقة بتحسين أداء الدول في وضع السياسات التجارية، حيث تفتتح ورشة العمل ميهو شيروتورى، رئيسة فرع أنظمة التجارة والخدمات والاقتصاد الإبداعي، بقسم التجارة الدولية والسلع، الأونكتاد، وبهجت أبو النصر - مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية كما سيقدم عرض حول مستجدات منظومة التكامل الاقتصادي العربي، وسيشارك في ورشة العمل على مدار يومين عدد من الخبراء الدوليين والإقليمين من ذوى الخبرة في مجال التجارة في الخدمات.

وتشهد الجلسة الأولى لورشة العمل إطلاق الإصدار الجديد المعد بواسطة الأونكتاد والذي يتضمن الموضوعات ذات الصلة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، ومواد تدريبية حول مفاوضات الخدمات، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات السياساتية لدعم صناع القرار والمفاوضين العرب بشأن استراتيجيات التجارة في مفاوضات الخدمات والذي يقدم من خلال فريق الاونكتاد، بينما تتناول الجلسات التالية عدد من الموضوعات الهامة يقدمها مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة، كما ستمنح ورشة العمل فرصة للدول المشاركة في استعراض خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك استعراض متطلبات الدعم الفني في مراحل العمل القادمة، وذلك لمساعدتها في صياغة وتعديل جداول التزامات في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وبما ينعكس على تغير رؤية المراحل العمل القادمة لتلك الدول في مجال تحرير التجارة في الخدمات.