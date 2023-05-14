التنمية المحلية: 4.4 مليار جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية بجنوب سيناء

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع المحافظين، لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وشهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023، والتى تبلغ استثماراتها حوالى 4.4 مليار جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة، للاستمرار فى دفع عجلة العمل بالمشروعات المستهدفة والالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء تلك المشروعات التى ستساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على مستوى جميع الأحياء مع نهاية العام المالى الحالى ودخولها الخدمة، مشيداً بالجهود التى تبذلها محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة فى تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

ووجه اللواء هشام آمنة، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار اللواء خالد فود، إلى استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكل حسم، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، لافتاً إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات بلغت 58 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 22 ألفا و831 متر مربع.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ جنوب سيناء موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث شهدت الفترة الماضية توريد حوالى 70 ألف شجرة "أشجار مثمرة – أشجار خشبية" للمحافظة.

وخلال الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة على أرض المحافظة لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع، بالإضافة إلى بعض مشروعات البنية التحتية الجارية فى المخلفات ومنها تنفيذ مدفن صحى آمن فى مدينة الطور بتكلفة تبلغ حوالى 35 مليون جنيه و4 محطات وسيطة للفرز.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض المشروعات الأخرى ومنها منظومة الرصد المرئى على مستوى جميع مدن المحافظة، بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة.