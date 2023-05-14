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"التموين": نخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال 3 أو 4 سنوات

الأحد، 14 مايو 2023 06:50 م
"التموين": نخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال 3 أو 4 سنوات الصزامع وتخزين القمح
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس كمال هاشم، رئيس شركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، بذلهم أقصى جهد للحفاظ على السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أنهم يصرفون 27 ألف طن قمح يوميا من أجل الخبز المدعم والحفاظ على سعره.
 
وأضاف كمال هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن الموسم الحالي لحصاد القمح مبشر ووصلنا إلى 1.2 مليون طن قمح دخلت الصوامع بفضل المجهود والتخطيط القائمين على منظومة الزراعة، لافتا إلى أنه خلال نفس التوقيت من العام الماضي وصل لهم ثلاث أرباع مليون طن قمح فقط.
 
وتابع: "الموسم مبشر ومطمئن وسلعتنا من القمح موجودة لحد شهر أكتوبر ونراهن على أننا نصل إلى 4 ملايين طن من القمح والسنة اللي فاتت كان 3.7 مليون طن، بالإضافة إلى العمل على مزيد من إنشاء الصوامع في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، ونخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال 3 أو 4 سنوات".
 

وزارة التموين

الصوامع الزراعية

محصول القمح

حصاد القمح

زراعة القمح



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