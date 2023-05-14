البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مطار القاهرة للشحن الجوي بقيمة 918 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة مطار القاهرة للشحن الجوي بحجم تداول 148.7 ألف سهم بقيمة 918.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المبتكرة للصناعات البلاستيكية بحجم تداول 9982 سهم بحوالي 10 ملايين جنيه.

ووفقًا للتقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 188.1 ألف سهم بقيمة 931 مليون جنيه عبر تنفيذ 19 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 700.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.43%، والعرب على 3.84%، واستحوذت المؤسسات على 69.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.51%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 510.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 215.6 مليون جنيه، 779 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 105.7 مليون جنيه، 109.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 20857 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7239 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4695 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3802 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.