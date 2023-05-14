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ارتفاع جماعى للمؤشرات بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 14 مايو 2023 03:05 م
ارتفاع جماعى للمؤشرات بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 20857 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7239 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4695 نقطة.

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