"اقتصادية قناة السويس" تبحث التعاون مع ميناء روتردام قبل بدء تموين السفن

كتب مدحت عادل

تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز خبراتها، بالتعاون مع أبرز اللاعبين الرئيسيين بالعالم، وذلك بالتزامن مع استعداد الهيئة برئاسة وليد جمال الدين، لبدء نشاط تموين السفن.

وفي هذا الإطار جاءت زيارة وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى هولندا، والتي تضمنت جولة تفقدية لموقع شركة OCI بمقرها الرئيسي في هولندا داخل ميناء روتردام، وذلك للاطلاع على مستجدات الأعمال للتجهيزات الخاصة بتموين السفن التي توفرها الشركة لعملائها وكذلك تفقد خزانات الوقود وخاصة الأمونيا وآليات العمل في هذا المجال لتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة أن المنطقة الاقتصادية بصدد الإعلان عن بدء تنفيذ خدمة تموين السفن في موانئها خلال أيام .

الزيارة ناقشت مع مسؤولي الشركة دفع التعاون المشترك بين الطرفين للعمل في مشروعات الوقود الأخضر وتموين السفن.

وقدم مسئولي الشركة عرضاً متكاملاً عن أعمال OCI على مستوى العالم والخطط التوسعية المستقبلية للمجموعة، والمشروعات التي يمكن التعاون المشترك فيها مع المنطقة الاقتصادية وخاصة الموانئ التابعة.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدء نشاط خدمات تموين السفن بالموانئ التابعة لها في العين السخنة وبورسعيد، من أجل تعظيم العائد الاقتصادي للموقع الجغرافي الذى تتمتع به المنطقة على البحرين الأحمر والمتوسط.