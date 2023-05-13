رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد ميناء روتردام ويبحث سبل التعاون المشترك

كتب مدحت عادل

أجرى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة تفقدية لموقع شركة OCI بمقرها الرئيسي في هولندا داخل ميناء روتردام، وذلك للاطلاع على مستجدات الأعمال للتجهيزات الخاصة بتموين السفن التي توفرها الشركة لعملائها وكذلك تفقد خزانات الوقود وخاصة الأمونيا وآليات العمل في هذا المجال لتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة أن المنطقة الاقتصادية بصدد الإعلان عن بدء تنفيذ خدمة تموين السفن في موانئها خلال أيام .

وجاءت تلك الزيارة تلبية لدعوة مسئولي الشركة والميناء للدفع بالتعاون المشترك بين الطرفين للعمل في مشروعات الوقود الأخضر وتموين السفن وذلك بحضور السفير حاتم عبد القادر سفير مصر لدى هولندا، وعقب الزيارة قدم مسئولي الشركة عرضاً متكاملاً عن أعمال OCI على مستوى العالم والخطط التوسعية المستقبلية للمجموعة، والمشروعات التي يمكن التعاون المشترك فيها مع المنطقة الاقتصادية وخاصة الموانئ التابعة.