اختتام دورتى التحقيق والتصرف بمركز التدريب فى النيابة الإدارية.. صور

كتب عبد الله محمود

شهِدَ المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، حول آليات التحقيق والتصرف"، واللتين انعقدتا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشارك فيها عدد 30 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات.

جاء ذلك بحضور عدد من مستشارين ومحاضرين بالدورة شمل كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد الحسيني، عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية.

كما تضمنت الدورتين التدريبيتين، ورشتي عمل لمناقشة قضايا عملية، وتبادل الرأي القانوني والمداولات القضائية حول أوجه التصرف في التحقيقات القضائية، ليصل بذلك إجمالي ورش العمل التي عقدها مركز التدريب القضائي، عدد 6 ورش عمل تم تنفيذها على مدار ثلاثة أشهر.

وفى ختام الفعاليات، قام رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسليم الأعضاء المتدربين، شهادات إتمام البرنامج التدريبي.