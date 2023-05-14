إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع توك توك على طريق الإسماعيلية السويس

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع توكتوك على طريق "الإسماعيلية - السويس" بكوبرى سيناء دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم.

اخطار حادث تصادم السيارة رقم ( ط ل ف 2474) مع توك توك بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس أمام كوبرى سيناء دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من منصور سامي منصور 16 عام مقيم عين غصين مصاب غيبوبة تامة واشتباه كسربالساق اليسرى وعيدة ناصر محمد 65 عام مقيمة ابو بلح كوبري سيناء مصابة اشتباه كسربالساق اليسرى وكدمة شديدة بالصدر كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.