إسنا تجمل القرى وتجرى صيانة للمحولات وتركب كابلات أرضية بقرى حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، عن استمرار العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه فى نجع أبو حميد تم تنظيم حملات لرفع الأتربة وتسوية الطريق بداية من أول الخزان الجديد بحرى المسلة وحتى كوبري نجع أبو حميد، كما تم العمل على صيانة وتركيب قطع غيار محول النحاس وإنارة الطريق السريع بقرية الحلة، أما فى قرية العضايمة فيتم إجراء تسوية ونظافة الطريق العام بالقرية،

فيما قام ياسر حلمى عباس رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، بمتابعة استمرار العمل في تركيب كابلات الكهرباء الأرضية، حيث أنه جاري إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء والمحولات بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

وعلى هامش المشروع، عقد رئيس مركز ومدينة إسنا، إجتماعاً تنسيقياً موسعا لمتابعة سير تنفيذ المشروع، وذلك بحضور كلا من المهندسة صباح منصور، و عبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا، والشركة المصرية للاتصالات، ومسئول مشروعات الكهرباء بجهاز التعمير ومسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري ومسئول إدارة التخطيط، وشدد رئيس المركز على الجهات المختصة للمشروع بضرورة التأكد من انتهاء جميع المرافق بالطريق قبل البدء في الرصف، ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة، كما أنه جارى العمل بأعمال الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب، ويتم العمل في الصرف الصحي بقرية النمسا، كما أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة.



أعمال تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرى



أعمال تسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة



تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالنمسا



تسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة



حملات لرفع الأتربة وتسوية الطريق بقرى إسنا



حملات لرفع الأتربة وتسوية الطريق بنجع أبوحميد



رفع المخلفات والقمامة فى قرى إسنا لتجميلها



صيانة وتركيب قطع غيار محول النحاس بقرى إسنا