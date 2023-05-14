أنشطة فنية متنوعة فى قصر ثقافة جنوب سيناء.. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة، بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، والتى تهدف لتنمية الموهوبين والنابغين وتحقيق العدالة الثقافية والمحافظة على التراث من الاندثار.

وعقد بيت ثقافة نويبع محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد العمال"، تحت إشراف إسراء سالم مديرة الموقع، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال، تناول خلالها فضيلة الشيخ حلمى محمود السباعى مفتش بالأزهر الشريف بجنوب سيناء، العمل من حيث المعنى والمفهوم، متطرق لأهمية العمل فى حياتنا العامة، وأهمية الإخلاص فى العمل، موضح كيف يساعد العمل فى بناء شخصية الفرد وتأثير العمل الجاد على المجتمعات، تلاها عقد ورشة تنمية واكتشاف مواهب فى مجال الرسم، تدريب إسراء سالم مديرة الموقع، والذى يهدف لتنمية المهارات الفنية ورعاية الموهوبين والنابغين.

بينما نفذ بيت ثقافة دهب، ورشة فنون تشكيلية بعنوان "طبيعة حية" إشراف ضحى محمد مديرة الموقع، بمشاركة مجموعة من المواهب الصغيرة، للتدريب على رسم عناصر من الطبيعة الحية، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء، أعقبها تنفيذ مسابقة ثقافية للأطفال فى المعلومات العامة، بهدف رفع الوعى الثقافى والفكرى للنشء.

كما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة تثقيفية بعنوان " عيد العمال " إشراف فاطمة جعفر مديرة الموقع بمناسبة الإحتفال بذكرى عيد العمال، تحدث خلالها محمود أحمد رئيس قرية غرندل، عن أهمية العمل وتأثير العمل فى حياة الفرد والمجتمع، مؤكدا أن الأمم تتقدم بالعمل، تلاها عقد ورشة مسابقات ثقافية للأطفال لتنمية الوعى الثقافى والفنى للنشء، اعقبها تنفيذ ورشة تنمية واكتشاف مواهب فى مجال الاستعراض، بمشاركة مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة.

بينما نفذ بيت ثقافة سانت كاترين إشراف كريمة محمد مديرة الموقع، والمكتبة الثقافية بطابا إشراف خليل جمعة مدير المكتبة، ورشتى لتنمية وإكتشاف المواهب فى مجال الرسم، تدريب خليل جمعة وكريمة محمد، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.

وفى قصر ثقافة طور سيناء إشراف أحمد فريج القائم بأعمال مديرالقصر، عقدت ورشة قراءة ومناقشة كتب لكتاب " الصيدلية الخضراء " تأليف دكتور صلاح عبد القادر قراءة نجاح عبد الرحمن، بمشاركة مجموعة من رواد المكتبة من الأطفال، بهدف فتح آفاق جديدة ورفع الوعى الثقافى للنشء، تلاها من القاعة المتعددة تنفيذ عرض فنى لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة الفنان سحر عيد، والتى تهدف لصون التراث من خلال تقديم أغانى واستعراضات من التراث السبناوى، اعقبها من قاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة عقد محاضرة تثقيفية بعنوان " عيد العمال " بمناسبة الإحتفال بذكرى عيد العمال، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تحدث خلالها الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعة، عن أهمية العمل، ودور العمال فى نهضة المجتمعات.