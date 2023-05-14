اليوم السابع
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الأحد، 14 مايو 2023 04:03 م
أكرم القصاص
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أكثر من 1500 جندى بريطانى يشاركون فى تدريبات حلف الناتو بإستونيا

الأحد، 14 مايو 2023 04:00 م
أكثر من 1500 جندى بريطانى يشاركون فى تدريبات حلف الناتو بإستونيا حلف الناتو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن أكثر من 1500 جندي بريطاني سيشاركون في تدريبات واسعة النطاق لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) في إستونيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع البريطاني بين والاس: "سيتدرب المئات من جنود المملكة المتحدة من جميع أنحاء قواتنا المسلحة مرة أخرى مع أفراد من 11 دولة من دول الناتو، مما يدل على قوة قابليتنا للعمل المشترك مع الدول الشريكة والتزامنا المشترك تجاه حلف الناتو".

وأضاف والاس: "بينما يواصل الجيش الروسي غزوه غير الشرعي لأوكرانيا مما يهدد الاستقرار في أوروبا، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها دعم أوكرانيا والدفاع عن قيمنا المشتركة وحريتنا"، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وتدريبات "عاصفة الربيع" هي أكبر تدريبات عسكرية سنوية تشمل مجموعة القتال المعززة من جانب الناتو بقيادة المملكة المتحدة، والتي تتألف من القوات البريطانية والفرنسية، مع أكثر من 14 ألف فرد من المقرر أن يشاركوا من 11 دولة في الناتو.

 


وزارة الدفاع البريطانية

إستونيا

حلف الناتو

حلف شمال الأطلنطي



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