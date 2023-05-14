أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسى وسط تداولات تجاوزت 4.5مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والقابضة المصرية الكويتية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه بفضل تنفيذ صفقة بيع حصة من الشركة المصرية للاتصالات.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 17251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 20778 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 7190 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 4682 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 3841 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما: بي إنفستمنتس القابضة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 410 ألف سهم، 150 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 238.2 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة يوم الخميس، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.76%.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة القلعة للاستشارات المالية، إيرادات مجمعة بلغت 97.7 مليار جنيه خلال عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 113%، وسجلت صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال عام 2022.

وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، إيرادات بلغت 187.3 مليون جنيه الفترة من يوليو عام 2022 حتى 31 مارس عام 2023 مقابل 122.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 53%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 67.9 مليون جنيه مقارنةً مع 16.8 مليون جنيه بنسبة نمو 306%.

وحققت شركة الأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه الفترة من يوليو عام 2022 حتى 31 مارس عام 2023 مقابل 842.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 41.26%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 108.2 مليون جنيه مقارنةً مع 80.4 مليون جنيه بنسبة نمو 34.68%.

وبالنسبة لنتائج أعمال قطاع البنوك، حقق بنك كريدي أجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو 68.51%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنةً مع 491.5 مليون جنيه بنسبة نمو 148.96%.

وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 88 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 94.2 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة انخفاض 6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.6 مليون دولار مقارنةً مع 7.7 مليون دولار بنسبة انخفاض 28%.

وفي نشاط التأمين، حققت شركة الدلتا للتأمين، إيرادات بلغت 143.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 107.1 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 34.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 313.4 مليون جنيه مقارنةً مع 195.1 مليون جنيه بنسبة نمو 60.6%.