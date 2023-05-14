تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات.. و"القلعة" تحقق 2.3 مليار جنيه خسائر

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 17182 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 20709 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 7170 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل

إلى مستوى 4647 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 410 ألف سهم، 150 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 238.2 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة يوم الخميس، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.76%.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة القلعة للاستشارات المالية، إيرادات مجمعة بلغت 97.7 مليار جنيه خلال عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 113%، وسجلت صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال عام 2022.