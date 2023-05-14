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أسعار الأسماك اليوم الأحد 14-5-2023

الأحد، 14 مايو 2023 04:00 ص
أسعار الأسماك اليوم الأحد 14-5-2023 الاسماك
كتب - إسلام سعيد

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واصلت أسعار السمك اليوم الأحد 14-5-2023 استقرارها بعد الارتفاع مع زيادة كبيرة في الطلب، حيث سجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 73جنيها و75 جنيها بسوق الجملة بتراجع جنيهين فقط ، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 70 و73 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و50 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 80 و 120جنيها، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 70 إلى 110 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها، أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.


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