أخبار الاقتصاد اليوم.. اقتصادية قناة السويس تطلق خدمة تموين السفن خلال أيام

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ،أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم عن وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد والبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة.

اقتصادية قناة السويس: إطلاق خدمة تموين السفن خلال أيام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم عن وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد والبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول الخدمة حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأن تصبح مركزاً رائداً لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.

وفي هذا السياق، أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن اللجنة القومية المنوطة بدراسة وتصميم المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، التي تضم أعضاء من وزارتي البترول والنقل، وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء في إطلاق هذا النشاط أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن بسنغافورة والفجيرة وروتردام.

وزير البترول يشهد اتفاقية تطوير مشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كيلمتسدال توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط وذلك بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "انربك" وشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى.

وقع الاتفاقية الكيميائى صلاح جابر رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "انربك" والسيد تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية.

واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان الاتفاق الموقع هو خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة بعد ابرام اتفاق مشروع الامونيا الخضراء مؤخراً وذلك في اطار مواكبة المتغيرات المستمرة في قطاع الطاقة وتبنى قطاع البترول لاستراتيجيات التنمية المستدامة سواء بإزالة الكربون من عمليات صناعة البترول والغاز او إقامة مشروعات للمنتجات الخضراء.

التعاون الدولى والأمم المتحدة يدشنان مرحلة جديدة من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة

خلال زيارة ميدانية لمحافظة قنا استمرت يومين لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن أنشطة "المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، دشنت وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرحلة جديدة من مشروعات المبادرة في صعيد مصر لدعم القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" للخمس سنوات المقبلة 2023-2027، وذلك بمشاركة أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة هندوسة، مديرة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) ، وممثلي وزارة التعاون الدولي.

وشهدت الزيارة جولة تفقدية لإسهامات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في قرية المعنا والتي تحتوي على أول مجمع تصنيع للملابس الجاهزة في المحافظة، ومصنع الجمالية للأخشاب، ومشروع تربية دودة القز في نقادة، وورشة المحروسة للفخار، والعديد من ورش الحرف اليدوية.

واستعرض المشاركون في الزيارة دور المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في تطوير الخدمات الأساسية من خلال زيارة حضانة الأطفال ذوي الهمم بقرية نجع قطيب. كما زار الوفد مركز تطوير الأعمال الجديد والذي يهدف لتعزيز وتكرار نماذج الأعمال الناجحة التي تم تطويرها تحت مظلة المبادرة.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة.

وأشاررئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء حرص المصلحة على وضع القواعد الحاكمة لبعض الإجراءات الخاصة للتعامل مع الأشخاص غير المقيمين ومنها اجراءات استصدار الرأي الفني وآلية الاستفادة من الأحكام والنصوص الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين جمهورية مصر العربية وبين دول إقامة هؤلاء الأشخاص وذلك فيما يخص المعاملات عبر الحدود، والمرتبطة برد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة وذلك للتيسير عليهم.