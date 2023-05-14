اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية..

اقتصادية قناة السويس: إطلاق خدمة تموين السفن خلال أيام

الأحد، 14 مايو 2023 12:44 م
اقتصادية قناة السويس: إطلاق خدمة تموين السفن خلال أيام ميناء شرق بورسعيد أحد الموانئ المصرية التي تستعد لخدمات تموين السفن
كتب مدحت عادل

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم عن وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد والبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول الخدمة حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأن تصبح مركزاً رائداً لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.
 
وفي هذا السياق، أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن اللجنة القومية المنوطة بدراسة وتصميم المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، التي تضم أعضاء من وزارتي البترول والنقل، وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء في إطلاق هذا النشاط أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن بسنغافورة والفجيرة وروتردام.
 
وأشار جمال الدين إلى وصول السفينة CRONUS حمولة 150 ألف طن وعائمتي الإمداد ANDROS حمولة 4 آلاف طن وKYTHIRA حمولة 6 آلاف طن لمنطقة الانتظار للبدء في تشغيل الخدمة فعلياً خلال أيام.

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الإقتصاد

تموين السفن



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