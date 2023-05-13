88 ألفًا و691 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج اليوم

يؤدى اليومالسبت الموافق الثالث عشر من مايو 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة إمتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى داخل 11 إدارة تعليمية، بمديرهي عدد إدارات التربية والتعليم بسوهاج، مقسمين على 3 قطاعات قطاع شمال وقطاع وسط وقطاع جنوب،وذلك عقب إنتهاء المديرية من كافة الإستعدادات الخاصة بالإمتحانات .

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات.

هذا وقد تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 13 مايو من العام الحالى.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، من محيط المدارس؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب؛ لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وجاء جدول امتحانات والتي تنطلق السبت 13 مايو بمادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الرياضية للمدارس الرياضية ويوم الأحد 14 مايو 2023 مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية والاثنين 15 مايو 2023 مادتى العلوم والتربية الدينية والثلاثاء 16 مايو 2023 مادة اللغة الأجنبية والأربعاء 17 مايو 2023 مادتى الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والخميس 18 مايو 2023 مادة الدراسات الاجتماعية.

ومن جانبه عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، سليمان بخيت، وكيل المديرية، اجتماعًا مع مديري المراحل التعليمية المركزية بالمديرية ومديري الإدارات الديوانية المعنية بامتحانات الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وكذلك شهادات التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمود عجمي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.