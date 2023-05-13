وكيل "تعليم دمياط" يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات

دمياط معتز الشربينى

تابع "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم السبت، إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام.

واطمأن "وكيل الوزارة" الي وصول مظاريف الأسئلة الي جميع اللجان البالغ عددها 164 لجنة علي مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مكثفة، مشيرا أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية فجر اليوم الأول للامتحانات من المطبعة السرية.

وتابع "عبد الرؤوف" سير عملية الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية للغة العربية حيث يؤدى 32140 طالب وطالبة الامتحانات على مدار ستة أيام تنتهى الخميس 18 مايو

وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط، مشيدا، بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين مقدماً الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

يأتي ذلك بناء على "منال عوض" محافظ دمياط، بالتأكيد على انتظام العملية الإمتحانية للشهادة الإعدادية والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجراءها بسهولة ويسر.