انتظام 36 ألفا و886 طالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتظمت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، والتى انطلقت اليوم السبت فى مادة اللغة العربية، حيث يؤدى 26 ألفا و886 طالب وطالبة، امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، بعدد 166 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية.

وكان قد وجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع لجان الشهادة الإعدادية، وفقا للإمكانيات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور محمد بحيري، أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.

وكان قد عقد الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة اجتماعًا برؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2022/2023، بحضور الدكتور سامي فضل وقيادات المديرية وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية من اليوم السبت وتنتهى الخميس المقبل.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية رؤساء اللجان، بضرورة عدم السماح بوقوع غش داخل لجان الشهادة الاعدادية، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدرمن الحيادية والعدالة بين الطلاب، مشددا على ضرورة منع دخول أى جهة لجان الإمتحانات أو التصوير أوإعطاء أى بيانات تتعلق بالإمتحانات مهما كانت هذه الجهة، ومنع دخول أولياء الأمور اللجان حفاظا على سرية أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، ضرورة تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة "فتح وغلق المظروف"، وتتكون من أعضاء الكنترول ورئيس اللجنة.

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم فإن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الثاني تم اعتماده لتبدأ الامتحانات السبت 13 مايو المقبل وتنتهي الخميس 18 مايو كالآتى:

السبت 13 مايو: لغة عربية لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة.

الأحد 14 مايو: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

الإثنين 15 مايو: الجبر والإحصاء لمدة ساعتين والكمبيوتر لمدة ساعة.

الثلاثاء 16 مايو: اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

الأربعاء 17 مايو: الهندسة لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة.

الخميس 18 مايو: العلوم لمدة ساعتين.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.