"أسماء الله الحسنى وأثر فهمها فى حياتنا".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب لؤى على

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان " أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر مايو 2023 م.

الجمعة الأولى: 5 مايو 2023م - الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

• الجمعة الثانية: 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا.

• الجمعة الثالثة: 19 مايو2023م - سنن الله الكونية في القرآن الكريم.

• الجمعة الرابعة: 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).