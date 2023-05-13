نظافة القاهرة تنقل نخل ملوكى من محور الفسطاط لحديقة الواحة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعادت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة زراعة 3 نخلات ملوكي من النخل النادر من محور الفسطاط ومحور الحضارات بمصر القديمة إلي ميدان الواحة- الشهيد جمال محمد علي حاليا - بشرق مدينه نصر باستخدام سياره نقل الاشجار التي تمتلكها الهيئة ضمن أسطولها والتي يتم استخدامها في نقل وزراعة الاشجار مره اخري في إطار التوسعات والتطوير الشامل الذي يحدث بكافه ارجاء العاصمة والحفاظ على الأشجار والنخل النادر وإعادة زراعته بالمحاور الجديده.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة باستمرار العمل والمجهود المبذول لنقل باقي النخل من محور الفسطاط ومحور الحضارات إلي ميدان الواحه بمدينه نصر شرق القاهرة.

يأتى ذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة وتجميل المحاور والشوارع والطرق والميادين الجديدة ضمن الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها لتحسين جودة الهواء.

ويعد زياده المساحات الخضراء والزورعات والتشجير أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنيين بزياده نصيب الفرد من المساحات الخضراء و تحسين جودة حياة المواطنيين وفي إطار خطة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتنسيق وتحسين المظهر العام بكافة أرجاء العاصمة.

جاؤ ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة للمركزية للتجميل والمهندس هشام عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للتجميل بالتعاون المستمر مع الإدارة المركزية للشوؤن الفنية والمهندسة رحاب اباظة رئيس الإدارة المركزية علي استخدام سياره نقل وزراعة الاشجار والنخل بالمحاور الجديدة.