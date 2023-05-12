ميناء دمياط يدعم أسطول وحداته البحرية بقاطرات حديثة

وقع رئيس هيئة ميناء دمياط عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط واللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.

بدات مراسم التوقيع بكلمة اللواء بحري أشرف عباس والذي ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وأكد على حرص الشركة على تطوير التعاون بين الجانبين، أعقبها كلمة اللواء بحري أحمد حواش أكد خلالها على ثقة هيئة ميناء دمياط في جودة الوحدات البحرية التى تقوم الشركة ببنائها و قدرتها على منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال خاصة مع نهج التطوير والتحديث المستمر الذى تنتهجه الشركة والذى ظهر أثناء تفقد الحضور لعدد من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة التى تقوم الشركة ببنائها، وأضاف أن القاطرات الأربع تتميز بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طن لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 متراً وعرضها من 12 إلى 13 متراً وغاطس حوالى 6.5 متر، وتبلغ سرعتها 12 عقدة .

و أشار أن القاطرات المتعاقد عليها تعد إضافة جديدة وقوية لأسطول الوحدات البحرية التى تمتلكها هيئة ميناء دمياط حيث ستساعد في التعامل مع السفن الحديثة و العملاقة التي من المتوقع زيادة أعدادها بعد إنهاء مشروع التعميق الجارى بالميناء و قرب تشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالميناء ، إلى جانب التطوير الحالي الذى تقوم به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لمحطة الحاويات الأولى لتدعيم وتعميق ارصفتها و كذا الزيادة الحالية لناقلات الغاز العملاقة المترددة علي محطة إسالة الغاز بالميناء والتى تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز بشرق المتوسط .

كما تقدم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ببالغ الشكر وعظيم الامتنان للسيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على دعمه ومساندته لجهود الميناء ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات ، كما توجه أيضا بالشكر لجميع العاملين بالهيئة على جهودهم المبذولة لتحقيق التقدم والازدهار لميناء دمياط .

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية.