مقتل 44 عنصرا من القاعدة فى عملية عسكرية للقوات الصومالية بمحافظة شبيلى

قالت القوات الصومالية، إنها قتلت أكثر من 44 من العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية مخططة.

وكشفت القوات الصومالية عن العمليات العسكرية ضد تلك العناصر في بيان نشرته وكالة الأنباء "صونا"، حيث جرت العملية العسكرية التي نفذتها قوات الأمن والمخابرات الوطنية والشركاء الدوليين في وقتٍ متأخر من مساء أمس الجمعة في منطقة “علي فوتو ” التابعة لمدينة كونتواري بمحافظة شبيلى السفلى .

وجاء تنفيذ العملية العسكرية المخططة عقب تلقي المخابرات الوطنية معلومات حول تجمع عناصر مليشيات الخوارج في المنطقة لإعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين.

وخلال تنفيذ العملية تم تدمير حفر وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى كانت المليشيات تعمل على تجميعها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع المواطنين والشركاء الدوليين عزمها على القضاء على عناصر مليشيات الخوارج في كل المناطق التي يتحصنون فيها.