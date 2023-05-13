اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 03:59 م
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مفاجأة.. التحاليل تثبت سلامة البوظة بقنا بعد اشتباه تسمم 300 شخصا

السبت، 13 مايو 2023 03:27 م
مفاجأة.. التحاليل تثبت سلامة البوظة بقنا بعد اشتباه تسمم 300 شخصا مشروب البوظة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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كشفت نتائج تحاليل المعامل المركزية، عن سلامة وصحة مشروب البوظة، الذي تناوله عدد من المواطنين، وتسبب في الاشتباه في إصابة 382 مواطنا بالتسمم، في سوق العضاضية بمركز ابوتشت شمالي قنا.

 
وأوضحت نتائج التحاليل، أن مشروب البوظة والأواني المستعملة في التحضير سليمة وصالحة، وأن عينات الدم التي تم سحبها من المرضى سليمة.
 
وأكدت التحاليل، أن عينات القيء من المرضى لايوجد بها سوى 5 عينات من 30 عينة تم سحبها، بهم بكتريا تسبب التسمم، ومن المحتمل أن تكون من أي طعام أو شراب غير البوظة.

 


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