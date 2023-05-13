مفاجأة.. التحاليل تثبت سلامة البوظة بقنا بعد اشتباه تسمم 300 شخصا

وأوضحت نتائج التحاليل، أن مشروب البوظة والأواني المستعملة في التحضير سليمة وصالحة، وأن عينات الدم التي تم سحبها من المرضى سليمة.

وأكدت التحاليل، أن عينات القيء من المرضى لايوجد بها سوى 5 عينات من 30 عينة تم سحبها، بهم بكتريا تسبب التسمم، ومن المحتمل أن تكون من أي طعام أو شراب غير البوظة.