مصرع عامل أثناء عبوره الطريق فى الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " أحمد ص ال " 62 عاما، مقيم نطاق مركز بلبيس،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث وفاة العامل، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق" بلبيس- القاهرة الصحراوى" امام مصنع الخيم نطاق مركز شرطة بلبيس، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.