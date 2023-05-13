مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي في مركز أبو كبير بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طفل عمره 6 سنوات مصرعه، أسفل عجلات جرار زراعي نطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول" عماد م ع" 6 سنوات مقيم نطاق مركز أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.