مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي في مركز أبو كبير بالشرقية

لقى طفل عمره 6 سنوات مصرعه، أسفل عجلات جرار زراعي نطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول" عماد م ع" 6 سنوات مقيم نطاق مركز أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام جرار زراعى به، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة