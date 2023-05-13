مصرع شخصين صدمهما قطار فى طهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخصان مصرعهما يبلغ أحدهما 36 سنة من العمر والثانى جثه مجهولة صدمهما إحدى القطارات لحظة عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه تم نقل أشلاء الجثتين إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة بعد التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى.

كانت الأجهزة المعنية ب سوهاج قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحطة سكك حديد طهطا يفيد بإصطدام قطار بشخصين بدائرة قسم شرطة طهطا مما نتج عنه وفاتهما وتم نقل الجثتين للمشرحة بالمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها الأجهزة المعنية بإصطدام قطار بشخين حال قيامهما بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه نتج عن ذلك وفاة م . ع . ح وأخر مجهول الهوية والعنوان تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث وتم التواصل مع أهلية الضحية الأولى في الحادث بينما مازالت عملية موالاة البحث عن هوية الجثة الثانية مستمرة تمهيدا لتسليمه لذويه جار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ولم يتسبب الحادث في أي إعاقة لحركة القطارات.