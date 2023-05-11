مدير أمن سوهاج ينتقل لمتابعة جهود استخراج 3 أشخاص من أسفل أنقاض منزل منهار

سوهاج محمود مقبول

انتقل اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وعدد من قيادات المديرية إلى مكان إنهيار منزل بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج لمتابعة جهود قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لإستخراج سيدتين وطفل من أسفل أنقاض منزل إنهار قبل قليل حيث تم الدفع بالقوات لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

ومازالت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، تكثف جهودها من أجل استخراج سيدتين وطفلة من أسفل أنقاض انهيار منزل بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج، تم الدفع بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومعدات الحماية المدنية تم الدفع بسيارات الإسعاف بمكان الإنهيار وتم فرض كردون امنى بالمنطقة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا بحدوث إنهيار بمزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج ووجود طفل ووالدته وجدته أسفل الأنقاض بمعرفة الأجهزة المعنية بعد إخطارها للتعامل مع واقعة الانهيار.

وبالفحص ومن خلال المعاينة الأولية وعقب إنتقال محمود إمام يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج تجرى الأن أعمال رفع الأنقاض الخاصة بالمنزل المنهار تمهيدا لاستخراج 3 أشخاص من قاطنى المنزل من بينهم طفل صغير تم فرض كردون امنى بالمنطقة المحيطة بمكان الإنهيار وجار فحص المنازل المجاورة لمكان الواقعة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..