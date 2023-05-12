وكيل أوقاف الأقصر يتابع أعمال التطوير والإنشاءات بمساجد البياضية والطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال التطوير والإنشاءات فى عدد من مساجد مدينتى الطود والبياضية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإدارى فى مديرية أوقاف الأقصر، لتقديم أفضل خدمات لرواد المساجد والمصلين في مدن وقرى الأقصر.

ويقول وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم اليوم الجمعة الموافق 2023/5/12، المرور على مساجد مركز ومدينة الطود ومساجد مركز ومدينة البياضية، وهي المساجد التالية:- (مسجد عزبة شكل بالبغدادى بالبياضية - مسجد الأمير حمد بالمريس بالطود - مسجد القريفان بالمريس بالطود - مسجد الفتح الإسلامى بالمريس بالطود لمتابعة استكمال الإنشاءات الخاصة به - مسجد الشيخ سعيد بالمريس بالطود)، موضحاً إنه قام بارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بمسجد الشيخ سعيد، حيث كانت بعنوان أسماء الله الحسنى بركته وأثر فهمها على حياتنا، وقد تم خلال الجولات التنبيه بما هو لازم لخدمة رواد المساجد والمصلين في مدن وقرى الأقصر.

وكان قد قاد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية على عدد من مساجد مركز ومدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفي إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والإداري بالمديرية، والتأكد من خدمة المصلين ورواد المساجد بأفضل صورة من رجال الأوقاف، وشملت الجولة المرور على مسجد الرضا فى أرمنت الحيط ومسجد الزلفى بأرمنت الحيط، ومسجد الصن بأرمنت الحيط، ومسجد الشيخ صالح بأرمنت الحيط ومسجد الخطيب بأرمنت الحيط، حيث قام بإلغاء درس ديني داخل مسجد الصن للمصلين والتى جاءت بعنوان "حسن الخلق".



جولة لمتابعة التطوير والإنشاءات فى مساجد مدن البياضية والطود



متابعة العمل والتطوير داخل مساجد الأقصر



وكيل الأوقاف خلال جولاته بإنشاءات المساجد