محافظ كفر الشيخ: أداء 179 ألفا و235 طالبا وطالبة امتحانات النقل دون شكاوى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل الصفوف الأول الثانوى والأول والثانى الإعدادى والأول الثانوى تعليم فنى، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكدًا أداء 179 ألفا و235 طالبا وطالبة امتحانات النقل ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى.

وأدى 27297 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، امتحانات الأحياء والتاريخ، وأدى 63178 طالبا وطالبة فى الصف الأول الإعدادى فى مادتى العلوم، والهندسة، وأدى 57776 طالبا وطالبة فى الصف الثانى الإعدادى فى مادتى الجبر والدراسات الاجتماعية، وأدى 30984 طالب وطالبة فى الصف الأول تعليم فنى فى مادتى الأمن الصناعى ومبادئ رسم فنى للتعليم الصناعى، ومواد أساسيات البساتين صناعات الزراعية والفيزياء للتعليم الزراعى، ومادتى قوانين العمل وأصول فن الطهى للتعليم الفندقى، ومادتى جغرافيا مصر الاقتصادية، ومبادئ محاسبة مالية للتعليم التجارى.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى بمدرسة كوبرى مليجى تعليم اساسى التابعة لإدارة سيدى سالم التعليمية، وامتحانات الصف الأول الثانوى بمدرسة منشأة عباس الثانوية بنين التابعة لإدارة سيدى سالم التعليمية، كما تابع أعمال امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى والصف الأول الثانوى والصف الأول تعليم فنى من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومى عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.



اداء طلاب النقل بمدارس كفر الشيخ الامتحانات



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اللجان