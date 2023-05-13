محافظ الدقهلية يحيل 90 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، اسفرت عن تحرير 90 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر والمنصورة والسنبلاوين والمطرية والكردي، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 16محضر نقص وزن و4 محاضر تصرف فى دقيق بكميةقدرها 98 شيكارة، و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و20 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و4 محاضر توقف عن الإنتاج، و2 محضر تجميع بطاقات بعدد 156بطاقة، و2محضر تجميع دقيق بكمية قدرها 13 شيكارة، و10 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و4 محاضر سلع بدون فواتير، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و2 محضر غش تجارى، و9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و1محضر عدم وجود سجل صناعي، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 4طن أعلاف خيول، و9000 طبق الومنيوم فويل، و30 الف كوب بلاسيتك، و500 كجم لبن، و500 كجم لحوم مصنعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي ذات السياق تواصلت اعمال لجنه المرور علي المخابز والمحلات ومحطات تموين السيارات بمدن ميت غمر والسنبلاوين والمطرية والكردي، باشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن كل في نطاقه وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.