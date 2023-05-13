محافظ الدقهلية ووكيل التعليم يتفقدان لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، بتفقد سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية "، تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في يومها الأول.

وتفقد المحافظ سير اللجان من داخل مدرسة بدوي الابتدائية بمدينة المنصورة، والتي تضم عدد 21 لجنة فرعية بإجمالي عدد طلاب 412 طالبا.

رافق " المحافظ " خلال تفقده سير الامتحانات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وحيد حشيش مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية.

وأشار "مختار" إلي أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات 125 ألفا و247 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 595 لجنة علي مستوي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية، تنقسم الي اعدادي عام وتضم 123 الف و 705 طالب وطالبة بعدد 580 لجنة ، وإعدادي مهني وتضم 15 الف و 42 طالب وطالبة بعدد 15 لجنة ، بالإضافة إلي لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالب وطالبة بعدد 7 لجان ، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.

ووجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب

وثمن " المحافظ " دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، علي التنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة لأبنائنا الطلاب، متمنيا لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل جديد يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.