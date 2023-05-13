قافلة "وطن واحد" تقدم خدماتها لـ 2208 مواطنين من أهالى قرية الرئيسية بقنا

وقال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات جراحية لعدد 2208 مواطن من أهالي قرية الرئيسية، حيث تم إجراء 36 عملية جراحية " 22 أنف وأذن - 8 قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب - 6 مياه بيضاء وصفراء بالعين "، و تسليم 234 نظارة طبية ، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي علي عدد 630 حالة رمد، و 261 حالة عظام، و 157 حالة أطفال، و 160 حالة أمراض باطنة، و 123 حالة أمراض جلدية، و 85 حالة قلب و أوعية دموية، و 87 حالة أمراض صدر، و 75 حالة مخ واعصاب، و 58 حالة أنف وأذن، و 45 حالة مسالك، و 32 حالة نساء وتوليد، و عمل 20 أشعة سونار، فضلا عن تحويل 89 حالة للعمليات.

وأضاف الدكتور محمد شعبان، أن اليوم الأول من فعاليات القافلة الطبية وطن واحد تم تنظيمه بقرية المراشدة وتم تقديم الخدمات الطبية إلي 1390 مواطن، ليصل بذلك إجمالي المستفيدين من خدمات القافلة خلال اليومين الأول والثاني إلي 3598 مواطن ، لافتا إلي أن فعاليات اليوم الثالث من القافلة يجري تنفيذها اليوم بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت.