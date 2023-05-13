انتظام امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي بمدارس محافظة قنا، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن الإدارات كانت قد أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب باليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أية مشكلات قد تعوق سير العملية الامتحانية والعمل على حلها فورا.

وأكد السيد، أن الإدارات التعليمية ومدارسها قد انتهت من توفير التجهيزات اللازمة باللجان وتهيئتها بالشكل اللازم لاستقبال الطلاب وتم التنبيه على اتباع كافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن وحظر استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، وكذلك رفع درجة الاستعدادات القصوى بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ولم يتم رصد أي تجاوزات أو معوقات تؤثر على أعمال الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي بدأت الأحد 7 مايو وانتهت الخميس 11 مايو 2023م، على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الأحد 14 مايو وتستمر حتى الخميس 18 مايو، وتنطلق امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي اليوم السبت 13 مايو وتستمر حتى الخميس 18 مايو 2023م، والشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو، وللصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 10 إلى 23 مايو.