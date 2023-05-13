قافلة جامعة الزقازيق الطبية تفحص 720 حالة بمركز ههيا في الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اختتمت قافلة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق قافلة الطبية التوعوية الشاملة لكفر موسى عمران مركز ههيا بالشرقية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإجراء الكشف والفحص الطبي على 720 حالة، وذلك التعاون مع مديرية الطب البيطرى، ومديرية الصحة، ومديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية الأوقاف، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وخطة القطاع التنموية لتطوير قرى ومراكز محافظة الشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري في سبعة تخصصات طبية مختلفة، تحت رعاية الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 160 حالة باطنة، 120 حالة عظام، و90 حالة متوطنة، و80 حالةمخ وأعصاب، و 75 حالة قلب، و 85 حالة جراحة و110 حالة روماتيزم، بالاضافة إلى عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، كما تم توفير الأدوية اللازمة مجاناً، بمشاركة فريق من الصيادلة، تحت إشراف الدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة ، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتورة خالد الدرندلى رئيس الجامعة، أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء قسم طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الخلافات الأسرة وكيفية علاجها من منظور دينى ، بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة وإدارة تنمية القرية بمحافظة الشرقية، حيث شهدت عقد جلسات التوعية توزيع المطبوعات والملصقات على أهالى القرية.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن القافلة شملت ندوة عن مبادئ التفصيل والحياكة ، وذلك تحت رعاية د. هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، والدكتور ايهاب عزت وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالاضافة إلى ندوة عن خدمات التكافل الاجتماعى وخدمات تخص المرأة الريفية وخدمات تكافل وكرامة، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

كما شاركت كلية التكنولوجيا والتنمية بعمل ندوة زراعية عن صناعة الألبان، بما لها من دور فى زيادة دخل المواطن وذلك تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية، والدكتورو جيهان عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا واقبال كبير من الأهالى بكفر موسى عمران بمركز ههيا ، الذين أشادوا بدورهم بالخدمات الطبية والتوعوية التى تقدمها فى جميع التخصصات، وتقدموا بالشكر للفرق الطبية بالقافلة ولجامعة الزقازيق التى حرصت على توجيه قوافلها إلى قرى محافظة الشرقية.