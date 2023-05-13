قائد القوات الشيشانية: أيا كان عدد الصواريخ المنقولة إلى أوكرانيا فلن تغير الوضع

وكالات

صرح قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، بأنه لا يوجد "مثل هذا العدد من الصواريخ" التي يمكن أن تحصل عليها كييف لتغيير الوضع على خط التماس.

وكتب علاء الدينوف في قناته على "تيليغرام": "دعونا نواجه الأمر: لا يمكنهم إعطاء أوكرانيا مثل هذا العدد من الصواريخ التي يمكن أن تغير نتيجة الحرب. نعم، سيتلقى العدو عددا لا نهائيا من الصواريخ، وستضرب مناطق معينة. لكننا أيضا لا نحرس حقول الذرة. نحن مستعدون وجاهزون".

وأضاف قائد قوات "أحمد" أن "الدبابات الجديدة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا تحترق بشكل جميل مثل الدبابات القديمة".

وقال: "لصيانة هذه الدبابات وإصلاحها، ستضطر أوكرانيا إلى إنفاق جميع القروض الأجنبية. ومع ذلك، فإن هذا أمر جيد للغاية بالنسبة لنا".

وشدد علاء الدينوف، على أن: "الشيء الأكثر أهمية هو أن العدو لا يملك مثل هذه الموارد التي يمكن أن تغير نتيجة هذه الحرب لصالحه.. القوات والوسائل التي يتم تجميعها اليوم في أوكرانيا ليست كافية للإطاحة بروسيا.. هذا أمر لا لبس فيه".

وفي وقت سابق، قالت بريطانيا إنها سلمت صواريخ مجنحة من طراز "ستورم شادو" التي يبلغ مداها حوالي 250 كيلومترا إلى أوكرانيا.

ووفقا لشبكة CNN، في الوقت نفسه، تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم فقط على أهداف في الأراضي التي تعتبرها أوكرانيا أراضيها، وليس في "البر الرئيسي" لروسيا.

ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا، دميتري بيسكوف، إن هذا الأمر يتطلب استجابة مناسبة.