علامات لـ المرأة تشير إلى احتمال الحمل فى توأم.. نصائح صحية

كتبت نهير عبد النبى

القىء والإرهاق والتعب من أبرز علامات الحمل، في خلال الشهر الرابع تقريبا من الحمل يظهر نوع الجنين من خلال الأشعة والفحوصات، وحسب ما ذكره موقع centrespringmd فإن هناك علامات عديدة تدل على الحمل في توائم وهى:

1:غثيان الصباح الشديد

بسبب الزيادة الكبيرة في العديد من هرمونات الحمل ، يمكن أن يكون غثيان الصباح سيئًا بشكل خاص أثناء الحمل بتوأم في الدراسات ، يعتبر الحمل بتوأم عامل خطر لأشد أشكال غثيان الصباح ، التقيؤ الحملي.

ولكن ليس كل الأمهات الحوامل بتوأم سيعانين من غثيان الصباح الشديد قد لا يشعر البعض بالغثيان على الإطلاق فتختلف كل أم وحمل.

إذا أصابك الغثيان فإليك ما يجب فعله:

-تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا متوازنًا: في بعض الأحيان يكون الكلام أسهل من الفعل ، لكن مزيجًا من البروتين والدهون والكربوهيدرات المعقدة في كل وجبة لن يغذيك أنت وطفلك فحسب ، بل يساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم (أحد الأسباب المحتملة لغثيان الصباح).

-دعم الكبد: الكبد مسئول عن معالجة الهرمونات والسموم الأخرى وغالبًا ما يكون مثقلًا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يعتبر شاي شوك الحليب أو جذر الهندباء ممتازًا ، وكذلك المرارة الهضمية الآمنة والأطعمة المخمرة مثل خل التفاح الخام وماء الليمون.

-تعزيز الهضم: العلاجات القديمة لكل من الزنجبيل والنعناع مفيدة لاضطراب المعدة والغثيان. جرب هذه الزنجبيل أو الشاي والنعناع الحقيقي و / أو الشاي .

-احذر من المعدة الفارغة: بمجرد استيقاظك ، تناول شيئًا يحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة حتى أن بعض الأمهات يحتفظن بمفرقعات الحبوب الكاملة بجانب فراشهن هذا يمكن أن يقلل من الغثيان الناجم عن تباطؤ الصفراء أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

2:عدم تحمل الطعام

على غرار غثيان الصباح الشديد ، تلاحظ بعض الأمهات المصابات بحمل توأم نفورًا قويًا بشكل خاص من بعض الأطعمة إلقاء اللوم على هذا (مرة أخرى!) على التقلبات الهرمونية التي تعاني منها.

تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

-الخضار الورقية الخضراء

-أسماك / مأكولات بحرية

-القهوة (عند الحمل ، احرصي على تناول 200 مجم من الكافيين أو أقل يوميًا!)

-لحمة

تشير بعض الأدلة إلى أن اللوم يقع على عاتق التغييرات في إدراك التذوق أثناء الحمل، تشير نظرية أخرى إلى أن النفور من الطعام يحمي الطفل النامي ، لكنه يذكر أيضًا أن النفور من المحتمل أن يكون أكثر تعقيدًا من ذلك.

على أي حال ، قد يكون من الأفضل الاستماع إلى تلك النفور والابتعاد عن تلك الأطعمة في الوقت الحالي، حاولى أن تأكلى الأطعمة الصحية ذات المذاق المعتدل التي يمكنك تحملها مثل المرق والموز والأفوكادو والشوفان والعصائر ولا تشددى على ذلك عادة ما تمر هذه النفور في غضون أسابيع قليلة ويمكنك الحصول على الأطعمة الغنية بالعناصر المغذية لاحقًا.

3:الإرهاق الشديد

ستكون أي امرأة حامل متعبة ، لكن العديد من الأمهات اللاتي يعانين من حمل توأم يشعرن بالإرهاق التام يمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في هرمون البروجسترون لدعم الحمل لطفلين ، إلى جانب ارتفاع معدل الأيض الأساسي (معدل استخدام الجسم للطاقة) ، إلى الشعور بالإرهاق بالإضافة إلى ذلك ، فإن الثلث الأول من الحمل هو الأكثر أهمية لتطوير أنظمة الجسم الأساسية للطفل (وأنت تفعل ذلك لطفلين!)

4:الم الثدي

يمكن أن يجعل الحمل الثديين مؤلمين بشكل لا يصدق، هذا عرض آخر من أعراض الحمل المبكرة والذي غالبًا ما يكون شديدًا عندما يكون الحمل في توأم وترتفع مستويات الهرمون. يعمل ثدياك لوقت إضافي حيث سيتعين عليهما دعم طفلين بدلاً من طفل واحد فقط.

فيما يلي بعض النصائح لتقليل آلام الثدي المؤلمة:

-تخلصي من حمالات الصدر ذات الأسلاك الضيقة للحصول على حمالات أكثر نعومة.

-ارتدي حمالة صدر قطنية للنوم لتجنب ألم الحركة في السرير.

-تجنبي الجري أو الارتداد أو صرير ثدييك حتى تهدأ الحساسية.

-ضع في اعتبارك جعل ثدييك محظورًا على شريكك مؤقتًا.

5:كثرة التبول

تمامًا كما هو الحال مع الحمل المفرد ، يمكن أن يؤدي حمل التوائم إلى زيادة التبول بسبب ارتفاع مستويات هرمون hCG. نظرًا لأن مستويات هرمون الحمل في توأم ترتفع بشكل أسرع من تلك الموجودة في حالات الحمل المفرد ، فقد تكون الحاجة المتزايدة للذهاب إلى الحمام واضحة بشكل خاص.

فيما يلي بعض طرق التعامل:

- اشربى سوائلك في وقت مبكر من اليوم وتوقفى قبل 1-2 ساعة من النوم.

- حاولى تجنب المشروبات المدرة للبول يمكن أن يشمل ذلك الشاي ، والمياه الغازية ، والقهوة . التزم بمشروبات الإلكتروليت المرطبة مثل ماء جوز الهند أو المرق أو الماء العادي المفلتر.

- افرغى مثانتك تمامًا عن طريق الانحناء للأمام مع كل بول يمكنك أيضًا الانتظار بضع ثوانٍ أثناء وجودك في المرحاض للتأكد من أن مثانتك فارغة تمامًا.