اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعوية بأخطار الموت القلبى المفاجئ

الخميس، 11 مايو 2023 11:41 ص
هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعوية بأخطار الموت القلبى المفاجئ الموت القلبي المفاجئ
كتب وليد عبد السلام

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تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة توعوية بأهمية المحافظة على القلب من أخطار الموت القلبي المفاجئ وذلك تحت شعار «احمِ قلبك»، وذلك عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
 
وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن حملة «احمِ قلبك» التوعوية تتناول عدة رسائل هامة تحمل الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعًا عن الموت القلبي المفاجئ وماهيته وكيفية وحدوثه، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة لحدوثه، لافتة إلى عوامل الخطورة التي تؤدي إليه، وكيفية التنبؤ به والوقاية منه.
 
وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن حملتها التوعوية للحماية من الموت القلبي المفاجئ جاءت نظرًا لآخر الإحصائيات التي تُشير أنه يُصاب به واحد من كل ألف شخص، وعليه، بات وجود ضرورة مُلِحة للتوعية وتثقيف المواطنين ورفع وعيهم بكيفية حدوث الموت القلبي المفاجئ، وعلاماته، وكيفية تجنبه وعلامات الإنذار التي تستدعي التوجه للطبيب على الفور.
 

هيئة الرعاية الصحية

الوقاة المقاجئة

القلب

الاطباء



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