هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعوية بأخطار الموت القلبى المفاجئ

كتب وليد عبد السلام

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة توعوية بأهمية المحافظة على القلب من أخطار الموت القلبي المفاجئ وذلك تحت شعار «احمِ قلبك»، وذلك عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن حملة «احمِ قلبك» التوعوية تتناول عدة رسائل هامة تحمل الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعًا عن الموت القلبي المفاجئ وماهيته وكيفية وحدوثه، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة لحدوثه، لافتة إلى عوامل الخطورة التي تؤدي إليه، وكيفية التنبؤ به والوقاية منه.