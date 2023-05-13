علامات تنذر بارتفاع نسبة الكولسترول في عينيك.. يجب ألا تتجاهلها

إيناس البنا

ارتفاع الكولسترول أو الدهون الدهنية هي علامة على وجود الكثير من الكوليسترول الضار الذي يزيد من فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية المميتة.

ارتفاع الكوليسترول حسب موقع " timesnownews" هو اضطراب دهني ، يتضمن مشاكل في عينيك تتراوح من الرؤية الضبابية إلى رؤية البقع الداكنة ، أو ألم العين، ويمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول خطيرًا مما يؤدي إلى انسداد الشرايين أو تلفها.



بعض علامات ارتفاع الكولسترول التي تحتاج إلى عناية فورية هي:

أحد أكثر أعراض العين شيوعًا حيث يتسبب في ظهور مسحة صفراء حول العينين أو بالقرب من الأنف، ووفقًا للأطباء ، فإن هذه الترسبات ناتجة عن تراكم الكولسترول تحت الجلد.

يقول الأطباء أن هناك العديد من المشكلات الطبية المرتبطة بظهور رواسب صفراء من الدهون تحت الجلد حول الجفون ، بما في ذلك فرط شحميات الدم،السكري، واختلالات الغدة الدرقية. تكون أكثر شيوعًا إذا كنت:تعانى من السمنة أو زيادة الوزن

التدخين

لديك مرض السكري أو ارتفاع مستمر في مستويات السكر في الدم

تعاني من ارتفاع ضغط الدم

انسداد الوريد الشبكي

انسداد الوريد الشبكيRVOيحدث بسبب انسداد في الشريان أو الوريد، ووفقًا للأطباء ، عندما يتم حظر تدفق الدم من الشبكية ، غالبًا بسبب جلطة تسد الوريد الشبكي ، تتفاقم الحالة.

يقول الأطباء إن هذه الحالة من المرجح أن تحدث عند مرضى السكري ، وربما ارتفاع ضغط الدم ، ومستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة

الأعراض الشائعة لـ RVO هي:

تغير الرؤية في عين واحدة

رؤية مشوشة

البقع الداكنة للعوائم

ألم شديد وعيون دامعة

وفقًا لخبراء الصحة ، يحدث التهاب الكبد الوبائي غالبًا في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.

القوس الشيخية

القوس الشيخية هي حالة تصيب العين تتشكل فيها حلقات زرقاء أو رمادية حول القرنية بسبب ترسبات كبيرة من الكوليسترول، هذه الحلقات، وفقًا للأطباء، تُعرف أيضًا باسم فرط شحميات الدم العائلي، لأنها شكل وراثي تنتقل عبر العائلات.

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لديهم مستويات عالية بشكل غير طبيعي من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في دمائهم وهم معرضون بشدة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن علاج هذه الحالة جراحيًا عندما يمكن إزالة رواسب الكوليسترول لأن النمو لا يسبب أي إزعاج أو ألم كبير، كما أن الخاتم لا يؤثر على قدرتك على الرؤية. بعض الإجراءات الجراحية التي يمكن اتباعها هي:

استئصال ليزر

الاستئصال الجراحي

الكي الكيميائي

العلاج بالتبريد

وفقًا للدراسات، تتشكل الحالة عندما توجد قطعة من الكوليسترول في الشريان في شبكية العين، والذي يأتي من شريان أكبر في الجسم ويمكن أن يكون علامة على مشاكل أكثر خطورة.

هذه اللويحة أكثر شيوعًا عند كبار السن. من الممكن أن تسبب:

السكتات الدماغية

فقدان البصر أو العمى الدائم

التأثير على التحكم في المحرك

التأثير على التحكم الحسي