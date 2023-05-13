اليوم السابع
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طلاب الإعدادية بالدقهلية: امتحان اللغه العربية فى مستوى الطالب المتوسط..صور

السبت، 13 مايو 2023 01:22 م
طلاب الإعدادية بالدقهلية: امتحان اللغه العربية فى مستوى الطالب المتوسط..صور امتحانات الشهادة الإعدادية فى الدقهلية
الدقهلية- محمد الحبشي

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انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات، حيث بدأت الامتحانات بتأدية الطلاب لامتحان اللغه العربية، وسط ارتياح بين الطلاب.
 
واستقبلت لجان الامتحانات بالدقهلية، طلاب الشهاده الإعدادية في التاسعه من صباح اليوم، حيث فتحت أبواب اللجان قبل موعد انطلاق الامتحان استعدادا لاستقبال الطلاب وتسلمهم أوراق الأسئلة والإجابة.
 
وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدين أن امتحان اللغه العربية في مستوي الطالب المتوسط، وهناك بعض الأسئلة البسيطة التي تستوجب التركيز فقط.
 
وشهدت محافظة الدقهلية مشاركة طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات والبالغ عددهم  125ألف و247 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 595 لجنة علي مستوي المحافظة، وتنقسم الي اعدادي عام وتضم 123 ألف و 705 طالب وطالبة بعدد 580 لجنة ، وإعدادي مهني وتضم 15 الف و 42 طالب وطالبة بعدد 15 لجنة، بالإضافة إلي لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالب وطالبة بعدد 7 لجان ، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب
 
أجواء امتحانات الشهاده الإعداديه بالدقهلية
أجواء امتحانات الشهاده الإعداديه بالدقهلية

اولياء الامور في انتطار خروج الطلاب
اولياء الامور في انتطار خروج الطلاب

تاديه الطلاب لامتحانات الشهاده الاعداديه
تاديه الطلاب لامتحانات الشهاده الاعداديه

تفائل وارتياح بين اولياء الامور والطلاب لسهوله الامتحان
تفائل وارتياح بين اولياء الامور والطلاب لسهوله الامتحان

خروج طلاب الشهاده الاعداديه
خروج طلاب الشهاده الاعداديه

فرحه الطلاب لسهوله الامتحانات
فرحه الطلاب لسهوله الامتحانات

مراجعه اولياء الأمور للإمتحان مع ابنائهم
مراجعه اولياء الأمور للإمتحان مع ابنائهم
 
 
 
 

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